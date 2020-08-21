Владимир, , 16:47 — REGNUM Во Владимирской области 21 августа подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Из них по пять случаев выявлено в Гусь-Хрустальном и Муроме, четыре — в Меленках, по два — во Владимире, Гороховце, Коврове и Красной Горбатке, по одному — в Александрове и Вязниках.

Всего в области зарегистрированы 6066 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 5346 пациентов, в том числе 20 человек — за последние сутки. Скончался 191 человек.

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