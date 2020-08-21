Кострома, , 16:46 — REGNUM Несмотря на смену руководителя, костромской Центр социальных выплат (ЦСВ) не успел завершить рассмотрение всех заявлений на получение президентских пособий на детей от 3 до 7 лет в срок до 20 августа. Задача, поставленная губернатором региона не выполнена — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Яковлев © ИА REGNUM

По информации областного департамента труда и социальной защиты, в ЦСВ поступило более 26 тысяч подобных заявлений. На данный момент специалисты успели обработать 72% заявок, ещё более 7 тысяч заявлений (28%) остаются в работе.

Напомним, сроки рассмотрения заявлений затягивались из-за сбоя в работе федерального программного комплекса. Сотрудники были вынуждены обрабатывать заявления вручную. Общую ситуацию осложнило то, что некоторые родители неправильно заполнили документы или подали сразу несколько заявлений через сайт Госуслуг и многофункциональные центры.

Внимание на проблему обратил губернатор региона Сергей Ситников. Он посчитал, что 300 обработанных заявлений в день — это «ни о чём» и поставил вопрос об увольнении директора центра Владимира Поцелуева. Новому директору ЦСВ — Марине Фоминой было поручено завершить рассмотрение заявлений к 20 августа. Специалисты ускорились до 400 заявлений в день, но всё же не успели разобраться со всеми заявками в назначенный срок. Комментируя ситуацию, директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области Аурика Дроздник сказала, что работники делают «всё» для того, чтобы рассмотреть заявления в «максимально короткие сроки».

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