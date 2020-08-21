Липецк, 21 августа 2020, 16:43 — REGNUM В Липецкой области 21 августа подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»
Всего на территории региона выявлен 4901 положительный тест.
За весь период наблюдения 4443 человека были выписаны после курса лечения. 25 человек скончались.
Читайте ранее в этом сюжете: В Липецке скончалась ещё одна пациентка с COVID-19