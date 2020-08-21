Тамбов, 21 августа 2020, 16:39 — REGNUM В Тамбове, на заречной территории рядом с лыжным стадионом «Дружба», будет построен детский парк «Пчелка», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Губернатор Александр Никитин принял участие в установке первых символических плиток под будущий детский парк.

Губернатор Александр Никитин вбил несколько символических плиток под будущий детский парк
Губернатор Александр Никитин вбил несколько символических плиток под будущий детский парк
Tambov.gov.ru

Заречная территория — традиционное место отдыха горожан. В конце 50-х годов здесь был создан лесопарк «Дружба», который долгие годы служил основной площадкой для лыжных, пешеходных и велопрогулок для тамбовчан. С появлением лыжного стадиона популярность места значительно возросла. Однако часть заречной территории до сегодняшнего дня не благоустроена. При этом потребность жителей в увеличении рекреационных пространств, популяризации спорта и здорового образа жизни все увеличивается, особенно в период выхода из пандемии. Создание масштабной современной детской игровой зоны является первым и важным звеном в общей концепции развития заречной территории.

В марте 2020 года глава города Тамбова Наталия Макаревич предложила комплексно благоустроить часть заречной территории, расположенной с левой стороны от Тезикова моста в районе парка «Дружба», в интересах самых маленьких жителей города Тамбова. При этом решение принималось с учетом мнения горожан. С 16 по 23 марта на сайте администрации Тамбова и на проекте «Активный гражданин Россия» проводился опрос населения. В нем приняло участие около 10 тыс. человек. Инициативу благоустройства территории поддержали 95% участников.

Опрос предполагал свободную форму ответов, жители могли высказать свои пожелания. Горожане просили обеспечить как можно больше зеленых насаждений и зонировать территорию по возрастным группам (для самых юных жителей, дошкольников и детей до 12 лет).

Итоги опроса в конце марта были утверждены на заседании общественного совета города Тамбова. На территории около 1,5 гектара (сопоставимо с территорией перед ледовым дворцом спорта «Кристалл») предполагается размещение зон с установкой различных игровых комплексов и малых архитектурных форм, объединенных общей композиционной идеей. В благоустройстве в качестве основного элемента предполагается использовать соты. Предусмотрены зоны тихого отдыха с размещением беседок и скамеек, а также роллерная трасса, оригинальные детские городки, в зимнее время каток.

Александр Никитин поддержал обращения граждан, активистов общественных префектур, советов территорий по обустройству заречной территории в Тамбове. Из регионального бюджета планируется выделить дополнительные средства на установку игрового и спортивного оборудования. Проект будет осуществлен в два этапа в течение 2021 и 2022 годов для максимально эффективного использования природных особенностей этой территории областного центра. Детский городок будет бесплатным для посещения, на его территории не будет коммерческих игровых площадок и аттракционов.

Вместе с мальчишками и девчонками губернатор Александр Никитин вбил сегодня, 21 августа, несколько символических плиток около яркого аншлага.

«Это проект, который мы долго обсуждали, и он будет реализован — это главное. В таких вопросах главный ориентир — это дети, и я вижу сегодня неподдельный интерес с их стороны, улыбки, радость, — сказал Александр Никитин. — Будущий проект был продуман досконально. Мы хотим сделать эту территорию интересной и насыщенной. И я уверен, что детский парк «Пчелка» станет лучшей игровой зоной для детей в регионе».