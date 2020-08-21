Курск, , 16:38 — REGNUM Оперативный штаб Курской области на заседании 21 августа обсудил возобновление деятельности фудкортов и детских развлекательных центров. Как сообщает ИА REGNUM, они останутся закрыты до неопределённого времени.

Закрытый фудкорт в торговом комплексе Дарья Драй © ИА REGNUM

По мнению главного государственного санитарного врача Курской области, работу фудкортов и детских комнат сложно организовать с соблюдением всех норм.

«Так как многие граждане, среди которых и студенты, сейчас приезжают в Курскую область из других регионов, в том числе неблагополучных по коронавирусу, принято решение отложить открытие этих популярных общественных мест», — говорится в сообщении пресс-службы.

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