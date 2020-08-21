Курск, 21 августа 2020, 16:38 — REGNUM Оперативный штаб Курской области на заседании 21 августа обсудил возобновление деятельности фудкортов и детских развлекательных центров. Как сообщает ИА REGNUM, они останутся закрыты до неопределённого времени.
По мнению главного государственного санитарного врача Курской области, работу фудкортов и детских комнат сложно организовать с соблюдением всех норм.
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