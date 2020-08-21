Рязань, , 16:38 — REGNUM Покинул свой пост глава дирекции благоустройства Рязани Андрей Шестопалов. Об этом коллективу на встрече 21 августа сообщил заместитель главы администрации Владимир Бурмистров.

На рабочем совещании в учреждении присутствовали руководители профильных структурных подразделений администрации, заместители директора учреждения, начальники участков, технологи, сотрудники, ответственные за разные направления. В ближайшее время в муниципальном предприятии пройдёт инвентаризация и кадровый аудит. На основании проверки будут приняты дальнейшие управленческие решения. Директор учреждения уже покинул свой пост, и.о. назначена его заместитель Ирина Трошина.

«Руководство областного правительства недовольно работой дирекции, на вас поступает много жалоб от жителей города. Была проведена проверка контрольно-аналитическим управлением администрации, которая выявила много недочётов. Необходимо наладить оперативную работу и эффективно выстроить плановую, навести порядок в финансово-хозяйственной деятельности», — сказал Владимир Бурмистров.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Николай Любимов 19 августа раскритиковал работу учреждения, заявив, что его «терпение может закончиться».

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