Владикавказ, , 16:28 — REGNUM В Северной Осетии готовятся к массовой вакцинации населения от гриппа. Прививочная кампания стартует с началом сентября и продлится до конца октября, сообщили 21 августа в управлении Роспотребнадзора. Численность подлежащих вакцинации жителей составит в 2020 году не менее 60%.

Из них 70% приходится на те слои населения, которые входят в группу риска. Это в первую очередь специалисты, которые сталкивается по долгу службы с большим количеством людей, в том числе сотрудники медицинских и образовательных организаций, сферы ЖКХ, работники окзания услуг в сфере транспорта. Помимо этого, прививки от гриппа рекомендуется делать детям в возрасте от полугода, школьникам, беременным женщинам и призывникам.

Общее число привиых граждан может составить около 335 тыс. человек. Медики ожидают поступления вакцины, которая будет включать в себя несколько штаммов вируса гриппа, пишет ТАСС.