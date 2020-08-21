Магас, , 16:15 — REGNUM Новый учебный год Ингушетия встретит запуском в эксплуатацию ряда новых учреждений образования. В республике планируют открыть двери 12 детских садов. Они появятся в городах Магас, Сунжа, Карабулак, Насыр-Корстском и Гамурзиевском округах Назрани, а также селах Троицкое, Яндаре, Гамурзиево, Ачалуки, Крепость, сообщили 21 августа в пресс-службе министерства строительства региона.

Уже в ближайшее время — 1 сентября — состоится торжественное открытие детских садов в селах Галашки и Плиево. Все объекты дошкольного образования построены в рамках реализации национальных проектов «Демография» и «Жилье и городская среда», а также федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ».

Новые детские сады примут в общей сложности 2640 воспитанников, так как каждое учреждение дошкольного образования расчитано на 220 мест. Помимо решения проблемы обеспечения местами дошкольников, будет решен вопрос трудоустройства как минимум 800 жителей республики.

Всего в 2020 году в Ингушетии строятся 36 объектов образования. На эти цели направлено свыше 4,567 млрд рублей. В текущем году будут сданы 26 из строящихся объектов.