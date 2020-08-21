Тамбов, , 16:01 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 21 августа, встретился с представителями поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Было принято решение закрепить юридический статус отряда в регионе.

Губернатор Александр Никитин встретился с представителями поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Tambov.gov.ru

Три года назад в Тамбовской области приступил к работе поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», однако юридически объединение до сих пор не зарегистрировано. При этом идёт большая работа, в которую включены жители 12 населенных пунктов: Тамбов, Уварово, Мичуринск, Рассказово, Инжавино, Моршанск, Котовск, Покрово-Пригородное, Тулиновка, Кирсанов, Жердевка, Большая Талинка. Только за 2019 год поступило более 150 заявок о пропажах людей, из них 110 нашли живыми. Кроме того, тамбовские добровольцы выезжали в Липецк, Брянск, Волгоград, Пензу и Железногорск искать без вести пропавших.

Поисковики отряда и добровольцы проходят обучение методикам поиска, основам картографии и навигации, радиосвязи, оказанию первой медицинской помощи. Кроме того, для них организовываются полевые выходы. Благодаря этому добровольцы могут ориентироваться на местности, приобретают полезные навыки, которые помогают при поиске пропавших людей.

Волонтеры отряда занимаются и профилактической деятельностью. Добровольцы провели более 200 лекций в тамбовских школах, детских садах, развивающих центрах. На встречах детям рассказывали о том, как не потеряться в городе и лесу, и что делать, если это уже произошло.

Отряд уже сотрудничает с УМВД по Тамбовской области, главным управлением МЧС, главным следственным управлением следственного комитета РФ по Тамбовской области, однако работа волонтёров требует расширения взаимодействия и с другими структурами для более системного подхода к поиску людей.

«Добровольцы приходят на помощь, лицом к лицу встречаются с человеческим горем. Такая работа крайне востребована, — подчеркнул Александр Никитин. — Для того, чтобы придать объединению результативности, необходимо закрепить его юридический статус, решить организационные вопросы. По итогам встречи будут даны соответствующие поручения региональным управлениям».

В планах у представителей объединения — зарегистрировать отряд как некоммерческую организацию. Далее они смогут воспользоваться возможностями, которые предоставляются «третьему сектору» в регионе, в том числе и грантовой поддержкой.