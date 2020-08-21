Курск, , 16:00 — REGNUM В Курской области сняли часть введённых из-за коронавируса ограничений, касающихся проведения спортивных мероприятий. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующие изменения были внесены в распоряжение губернатора Романа Старовойта «О введении режима повышенной готовности».

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В регионе разрешили проводить спортивные соревнования на открытом воздухе с любым количеством участников. В помещения можно проводить спортивные соревнования без зрителей. Участники мероприятий должны быть не младше 14 лет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября в Курской области с полной наполняемостью групп начнут работать детские сады.

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