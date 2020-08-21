Екатеринбург, , 16:07 — REGNUM В Областной клинической больнице № 1 (Екатеринбург) разместили памятную доску в честь недавно умершего врача-хирурга Юрия Мансурова. Об этом сообщила вдова погибшего Юлия в Facebook.

На доске указаны регалии и заслуги покойного. Отмечается, что Мансуров стал автором уникальных операционных технологий.

«Безусловный авторитет в хирургическом сообществе Урала», — такая характеристика дана погибшему хирургу.

Как сообщало ИА REGNUM, Юлия Мансурова ранее заявляла, что причиной смерти её мужа стал COVID-19.

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