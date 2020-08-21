Архангельск, , 15:57 — REGNUM Формат проведения Дня знаний в школах Архангельской области пока не определен. Об этом на брифинге заявил глава штаба по коронавирусу Артем Вахрушев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«1 сентября в образовательных учреждениях пройдет согласно санитарным правилам и рекомендациям Роспотребнадзора. Будут ли линейки — здесь вопрос пока открытый. С одной стороны, правила и рекомендации четко определяют рамки, в которых должны двигаться образовательные организации, а с другой стороны, дают поле для маневра. Поэтому каждая образовательная организация [свой план — ред.] отрабатывает с Роспотребнадзором, решение будет приниматься в зависимости от эпидобстановки в муниципальном образовании», — заявил он.

Что касается оснащения учреждений необходимыми средствами защиты, то в этом вопросе глава штаба также выступил за индивидуальный подход.

«Мы занимаемся вопросами оснащения, но нужно понимать, что если в школе 1000−1200 учеников, то это одно количество термометров, рециркуляторов и средств дезинфекции. Но у нас есть школы, где учится один ребенок, и мы понимаем, что [там — ред.] легче обеспечить процесс элементарным проветриванием и измерить температуру ученику можно обычным градусником. Наверное, не стоит здесь заниматься формализмом, а плясать от реалий. Роспотребнадзор в данном случае прислушивается и идет навстречу», — заявил Вахрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, директор одной из школ Архангельска заявил, что соблюсти все рекомендации Роспотребнадзора по организации учебного процесса в условиях рисков заражения COVID-19, будет непросто.