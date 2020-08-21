Москва, , 15:55 — REGNUM В Московской области в ночь с 20 на 21 августа зафиксированы первые заморозки в предстоящем осенне-зимнем сезоне, передают «Метеоновости».

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Заморозки на почве синоптики зарегистрировали на востоке Подмосковья — в Черустях. Температура воздуха понижалась до — 1 °C.

В России первые заморозки до — 1 °C отмечены в Костромской области. Там минусовая температура ночью держится третьи сутки подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 21 августа в Москве температура воздуха понизилась до 8,7 градуса тепла.

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