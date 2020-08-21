Ростов-на-Дону, , 15:57 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев обсудил с участниками форума «Сделаем вместе» совместную реализацию гражданских инициатив. Встреча состоялась сегодня, 21 августа, в коворкинг-центре «Точка кипения», сообщает ИА REGNUM.

«Проект «Сделаем вместе» — это механизм поддержки местных инициатив. Для его реализации год назад в Ростовской области был принят закон об инициативном бюджетировании и выделено 272 млн рублей бюджетных средств. Сегодня эти средства воплощаются в сотни конкретных проектов на местах. Объем финансирования в следующем году будет увеличен до 300 млн рублей», — отметил Голубев.

Проект инициативного бюджетирования «Сделаем вместе» создан по предложению главы региона. Участники проекта определяют, какие объекты нуждаются в благоустройстве и оснащении в первую очередь. Из более чем 300 поступивших проектов, победителями стали 160 инициатив из 50 муниципальных образований. На их реализацию выделено свыше 243 млн рублей из региональной казны.

Для успешного развития Донского края главным источником инициатив должны быть не чиновники, а граждане. Последнее слово в решении важнейших вопросов жизни Ростовской области должно оставаться за ними, считает донской губернатор.

«В центре всех проектов инициативного бюджетирования — человек и его благополучие. Основная задача на сегодня — обеспечить новое качество жизни для каждого, улучшить социальное самочувствие людей, дать чувство защищённости», — уверен Василий Голубев.