Цхинвал, , 15:58 — REGNUM Цхинвальский городской суд 21 августа признал гражданина Грузии Хвичу Мгебришвили виновным в незаконном пересечении государственной границы республики. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

По данным журналистов, Мгебришвили был осужден по первой части статьи 322 Уголовного кодекса РФ и приговорен к трем месяцам лишения свободы.

Напомним, Мгебришвили был задержан пограничниками Южной Осетии 3 июля. Позже пресс-служба КГБ республики распространила видео допроса задержанного.

Он рассказал, что якобы искал места, где живут летучие мыши, чтобы добыть их коконы и дорого продать в Грузии. В ведомстве тогда отметили, что летучие мыши — живородящие и коконов не делают.

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