Киев, , 15:55 — REGNUM В вооружённых силах Украины (ВСУ) выявили 507 человек с COVID-19. Об этом сообщило 21 августа командование Медицинских сил ВСУ.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 43 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 9 человек», — сказано в сообщении.

В командовании отметили, что в данный момент коронавирусной пневмонией болеет 507 силовиков. Всего за время пандемии в ВСУ зафиксировали шесть летальных случаев, вызванных осложнениями COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может начать производство вакцины от коронавируса, если ей передадут готовую технологию.

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