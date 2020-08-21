Омск, , 15:50 — REGNUM Основным «рабочим диагнозом» блогера Алексея Навального является нарушение обмена веществ, заявил главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский.

«На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной — это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Воздушное судно приземлилось в Омске, где блогера госпитализировали.

В настоящее время он находится без сознания и подключен к аппарату ИВЛ. Версия об отравлении пока не подтверждается результатами анализов, проведённых в больнице.

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