Киев, , 15:49 — REGNUM Сейчас на Украине люди в основном перестали соблюдать карантинные мероприятия, заявил сегодня, 21 августа, на брифинге в Николаевской области президент страны Владимир Зеленский.

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По оценке Зеленского, в плане коронавируса в настоящий момент «никто ничего не боится», до тех пор, «пока у тебя кто-то рядом не заболел».

Он напомнил, что в последние дни ежесуточно на Украине фиксируют порядка 2−2,1 тыс. случаев новых заражений, что является опасным показателем для стабильной работы медицинской системы.

Зеленский в очередной раз призвал граждан соблюдать меры индивидуальной защиты и избегать скоплений, подчеркнув, что сейчас все зависит от людей.

«При всем уважении ко всем людям, к верующим, но в церквях, пожалуйста, осторожно. На свадьбах, пожалуйста, осторожно. Всюду, где есть большое скопление людей…», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 21 августа Украина превысила отметку в 100 тыс. заболевших. При этом за последние сутки установлен новый рекорд по числу госпитализированных — 487 человек.