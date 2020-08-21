Сеул, , 15:49 — REGNUM Врачи-стажёры, работающие в больницах Южной Кореи, объявили 21 августа забастовку в знак протеста против плана по реформированию системы здравоохранения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, это третья подобная забастовка в течение года. Первая состоялась 7 августа, вторая — 14 августа.

Известно, что бастующие выступают против планируемого повышения квоты на приём в медицинские учебные заведения, создания государственных медицинских учебных заведений. По мнению врачей стажёров, увеличение числа врачей поспособствует повышению конкуренции и ухудшению качества лечения.

Отмечается, что из-за забастовки в ряде крупных больниц были отложены плановые операции.