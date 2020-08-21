Чебоксары, , 15:43 — REGNUM В Чувашию после резкого похолодания вернётся летняя погода. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По словам синоптика-любителя, в Чебоксарах последние десять дней стали рекордно холодными за 23 года. В ближайшее время в республике потеплеет до +18 градусов, что на три градуса выше среднемноголетних значений. По прогнозу, 22 августа могут пройти небольшие дожди, 23 августа южная воздушная масса обеспечит +19…+24 градусов, а в начале следующей недели потеплеет до +25…+27 градусов.

Небольшие дожди с грозой ожидаются 26 августа, а затем в Чувашию может прийти солнечный антициклон, благодаря которому будет +28 градусов.

По предварительным данным, летняя погода может порадовать жителей республики и в начале сентября.