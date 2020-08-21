Рим, , 15:43 — REGNUM Учебный год в школах в Италии, как и предполагалось, начнется 14 сентября, заявила в пятницу, 21 августа, министр образования Лючия Адзолина.

Она отметила, что попытки некоторых лидеров и сотрудников отраслевых профсоюзов помешать этому методом «саботажа» ни к чему не приведут.

Учащимся крайне важно вернуться в школы, лишить их этой возможности — значит «бросить их на дороге», сказала Адзолина.

Занятия в школах Италии предполагается возобновить 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагается, что все ученики будут носить маски — за исключением моментов ответа на вопросы преподавателей.