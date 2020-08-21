Санкт-Петербург, , 15:46 — REGNUM В рамках городской программы «Рубль за метр» в Сестрорецке (Курортный район Санкт-Петербурга) восстановят историческое загородное здание «Дача Н.М. Кочкина», находящееся сейчас в полуразрушенном состоянии. Дача является объектом культурного наследия регионального значения.

Двухэтажный деревянный дом общей площадью 377 кв. м был построен в начале ХХ века для коллежского секретаря Николая Михайловича Кочкина в популярном в те годы стиле модерн. В 1925 году в даче разместили детский дом, а после Великой Отечественной войны дача использовалась санаторием «Сестрорецкий курорт». В последние десятилетия дача не использовалась, в 2018—2019 годах произошло обрушение ризалита в центральной части северного фасада дачи и другие утраты.

«Начальная цена аукциона — ежемесячная арендная плата на период действия договора аренды объекта до дня выполнения арендатором работ по сохранению и восстановлению памятника составляет 304 тыс. рублей», — сообщили в комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Арендатор получит объект на 49 лет. После завершении ремонтных работ, на которые отводится не более семи лет, арендатор получит право на льготную арендную плату в размере 1 рубль за 1 кв. м, которая будет уплачиваться весь остальной период аренды.

Торги состоятся 30 сентября 2020 года на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом».

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Ранее по программе «Рубль за метр» арендаторов нашел объект культурного наследия регионального значения «Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф.Я. и Н.Я. Колобовых»; сооружение объекта культурного наследия регионального значения «Александровские ворота Охтинских пороховых заводов», а также дом в Петергофе, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворцово-парковый ансамбль «Собственная дача».

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