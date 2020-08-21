Курск, , 15:37 — REGNUM В Курской области сняли ещё часть ограничений, введённых из-за коронавируса. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующие изменения были внесены в распоряжение губернатора Романа Старовойта «О введении режима повышенной готовности».

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Детские сады с 1 сентября начнут работать с полноценной наполняемостью групп. Так же, как и ранее, в них будут соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Курской области по состоянию на 21 августа зарегистрировано 6810 положительных тестов на коронавирус. Выписаны были 5640 пациентов, 51 человек скончался.

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