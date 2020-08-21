Ростов-на-Дону, , 15:31 — REGNUM В Ростовской области запланирован ряд праздничным мероприятий, посвящённых Дню флага России. Акции и флешмобы пройдут с соблюдением санитарных требований. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве.

В Ростове-на-Дону посетителям парка имени Октябрьской революции раздадут 3,5 тыс. значков «Триколор» и почти 10 тыс. лент триколора. На территории «Зелёного театра» организуют показ киноленты о Великой Отечественной войне «Они сражались за Родину». На площади, прилегающей к историческому парку «Россия — моя история», волонтёры развернут полотнище триколора и пройдёт тематическая выставка детских рисунков.

В преддверии праздника в областном центре доноры провели акцию #ОставайтесьДонором.