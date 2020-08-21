Черкесск, , 15:31 — REGNUM Новый учебный год стартует в непростых условиях пандемии коронавируса и для учащихся и их родителей, и для педагогов. Идет последняя декада приготовлений к 1 сентября, за которую администрациям учебных организаций необходимо подготовить все, для того чтобы по максимуму соблюсти все требования Роспотребнадзора и сделать так, чтобы и дети были здоровы, и организация учебного процесса не страдала.

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Администрация школы № 6 столицы Карачаево-Черкесии так же, как и их коллеги во всех школах РФ, озабочена вопросами подготовки к началу учебного года в новых условиях. Но одно остается несомненным: школа примет своих воспитанников, как и положено, 1 сентября. Большинство мер для организации учебы уже предприняты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор учебного заведения Галина Клименко.

Как и многие руководители образовательных учреждений, она отметила, что одним из более легких для решения вопросов при подготовке к учебному году является санитарная обработка и дезинфекция на территории здания школы. По словам директора, каждодневно будут заполняться журналы по регистрации учащихся, по контролю за дезинфекцией помещений, по проветриванию классов и других. Санитарная обработка кабинетов и рекреаций будет проводиться по графику. Средства для дезинфекции для начала учебы имеются, а сколько их понадобится вообще, можно будет установить лишь на практике.

Гораздо сложнее обстоит дело с организацией самого процесса обучения в новых условиях.

«Уже отработан процесс принятия детей в школу. Чтобы развести потоки учащихся, будут открыты четыре входа, на каждом из которых школьникам будет измеряться температура. Эта обязанность будет возложена на дежурных учителей. Сами термометры уже имеются в наличии. В случае выявления ребенка с повышенной температурой, его допуск в школу будет ограничен, а медицинский работник обязан связаться с его родителями и передать им заболевшего», — сообщила директор.

Что касается расписания уроков — здесь кроется основная проблема, отметила директор. Поскольку в школе обучаются свыше 1120 детей, и ранее образовательное учреждение работало в две смены, то в нынешних условиях необходимо развести потоки детей и посадить их за парты в одном кабинете.

«Для этого предусмотрено ленточное расписание: когда каждая параллель садится за парты по своему графику. Причем расписание уроков не будет совпадать, с тем чтобы дети выходили на перемену в разное время. Этот же принцип будет работать и для приема пищи. Этот момент еще требует детальной проработки, так как есть учащиеся начальной школы, которых обязаны обеспечить, согласно указу президента РФ Владимира Путина, бесплатным горячим питанием, а есть остальные школьники, которые просто хотят перекусить между уроками, и они не должны собираться в очереди. В общем, этот вопрос уже детально изучается и будет решен».

Что касается рекомендаций Роспотребнадзора по снижению количества учащихся в классе, то тут кроются проблемы. Выполнить эти рекомендации не под силу большинству образовательных организаций, в которых большая численность учащихся. Если разделить классы на 10−15 учеников (по нормативам площади на каждого школьника), это потребует новых кабинетов и увеличения штата педработников, что нереально в принципе и это отмечают все директора школ РФ.

Подытоживая беседу с директором школы, можно сделать вывод о том, что в принципе условия рекомендаций Роспотребнадзора для начала учебного процесса соблюсти возможно, но на практике будет понятно, какой момент будет требовать корректировок. Поэтому решать проблемы все школы будут по мере их поступления.