Москва, , 15:30 — REGNUM С сегодняшнего дня, 21 августа, в Турцию начинают летать чартерные авиарейсы из двух российских городов — из Казани и Новосибирска, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Первые авиарейсы из Казани и Новосибирск улетели в Турцию транзитом через Москву. Но обратно туристы смогут вернуться в свои города прямыми рейсами без транзитных перелетов.

Самолёты «Уральских авиалиний» будут летать в Анталию из Казани шесть раз в неделю, из Новосибирска — рейсами авиакомпании S7 Airlines четыре раза в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, 97% российских туристов выбирают в Турции отели с системой питания «всё включено» или «ультра всё включено».

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