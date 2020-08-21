Рим, , 15:28 — REGNUM Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии увеличивается, но у властей нет планов вновь останавливать экономику и вводить общенациональный карантин, заявил в пятницу, 21 августа, советник министра здравоохранения Вальтер Риччарди.

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В сравнении с мартом 2020 года ситуация изменилась, единственное, что осталось неизменным — так это опасность вируса, зараженных много, и «эпидемиологическую линию» необходимо «спрямить», сказал он.

По данным на 20 августа, в Италии умерли 35 418 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 6 (днем ранее — на 7). Выздоровели 204 686 человек, за день этот показатель увеличился на 180 (днем ранее — на 364). Число подтвержденных носителей выросло на 845 (днем ранее — на 642), что является самым высоким показателем за три последних месяца. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 256 118. В настоящее время заражены 16 014 человек — на 654 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже 18 дней подряд. За это время оно увеличилось более чем на 3500, то есть на 30%. При этом почти не увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.