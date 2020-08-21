Брюссель, , 15:24 — REGNUM В Европейском Союзе очень озабочены состоянием оппозиционного блогера Алексея Навального, который в тяжелом состоянии находится в одной из больниц Омска. Об этом сегодня, 21 августа, на брифинге в Брюсселе заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набилла Массрали, сообщает Washington Post.

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Она отметила, что блок ожидает «быстрого, независимого и прозрачного расследования» причин, вызвавших нынешнее состояние Навального. Также Массрали добавила, что ЕС призывает российские власти «сдержать свои обещания разрешить перевезти Навального за границу «для получения лечения в соответствии с пожеланиями его семьи».

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в аэропорту Омска приземлился самолёт из Германии, который, возможно, транспортирует блогера Алексея Навального на лечение в ФРГ. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия готова обеспечить лечение оппозиционера в одной из своих больниц. Предположительно, Навального могут доставить в клинику «Шарите» в Берлине — это крупнейший госпиталь в Европе.