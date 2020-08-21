Москва, , 15:18 — REGNUM Роспотребнадзор дал рекомендации, как не отравиться грибами. Главное правило — «не знаешь — не бери». Нужно собирать только хорошо знакомые виды грибов, сообщается на сайте ведомства.

Читайте также: Роспотребнадзор раскрыл основные причины отравления грибами

Нельзя собирать грибы в вёдра или полиэтиленовые пакеты, они быстро портятся, пробовать грибы во время сбора, мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной посуде.

Грибы — скоропортящийся продукт, поэтому, чтобы избежать отравления, нельзя грибы хранить в тепле. Варить грибы нужно в течение 10 минут, отвар слить, промыть отваренные грибы, а затем уже готовить блюда из них.

Как сообщало ИА REGNUM, в России ежегодно фиксируется порядка 1 тыс. отравления грибами. Около 30 случаев заканчивается летальными исходами.

Читайте также: Роспотребнадзор дал рекомендации любителям собирать и готовить грибы

Читайте развитие сюжета: В Башкирии за сутки нашли 13 человек, потерявшихся в лесу