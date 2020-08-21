Ростов-на-Дону, , 15:18 — REGNUM Южный федеральный университет перейдёт на смешанный формат обучения, однако предпочтение отдаётся дистанционному режиму. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза 21 августа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

«Реализация образовательных программ ЮФУ в 2020/2021 учебном году планируется преимущественно в онлайн-формате на базе платформы Microsoft Teams. Но если соблюдается допустимая нагрузка на учебные корпуса и проведение дистанционных занятий по конкретным программам нецелесообразно, то лекции могут проходить в аудиториях», — уточнили в ЮФУ.

Так, например, лекции по истории, физической культуре и спорту будут проводиться в дистанционном режиме. Иностранных граждан будут допускать к занятиям только после двухнедельной самоизоляции и отрицательным тестом на коронавирус.