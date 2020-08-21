Астрахань, , 15:16 — REGNUM В Астраханской области запретили проведение общешкольных линеек, но готовятся к проведению торжественных мероприятий для учеников первых и 11-х классов, сообщает ИА REGNUM.

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Родителей школьников сбило с толку выступление главы регионального Роспотребнадзора Людмилы Носковой, которая заявила, что в соответствии с рекомендациями федерального ведомства все линейки запретят.

В областном министерстве образования объяснили, что запрещены будут только общешкольные линейки. Вместо этого в разное время будут проведены торжественных линейки для первых и 11-х классов, общее число приглашённых на которых сократят до 50 человек. Такие мероприятия пройдут в 63 общеобразовательных учреждения Астрахани.

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