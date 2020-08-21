Париж, , 15:15 — REGNUM Согласно метеорологической службе Франции Météo-France, в нескольких городах страны ночью была зафиксирована аномально жаркая температура воздуха, достигающая 26 °C, передает BFM TV.

Известно, что ночью столбик термометра оставался особенно высоким по всей Франции, иногда на 13 градусов выше сезонной нормы.

Согласно Météo-France, в подобную «тропическую ночь» температура воздуха в таких городах, как Клермон-Ферран, Сен-Дизье, Сен-Ян не опускалась ниже 20 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран хочет послать французам «предупредительный сигнал»за несколько дней до возвращения из отпусков.

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