Нур-Султан, , 15:12 — REGNUM Заместитель председателя правительства Казахстана Ералы Тугжанов поручил создать республиканский педагогический совет. Об этом вице-премьер заявил 21 августа на совещании педагогов и работников сферы образования и науки.

По его словам, новый совет должен стать голосом педагогический общественности. «Одна из ключевых проблем в сфере образования — это нехватка обратной связи», — считает Тугжанов.

Он добавил, что все решения в сфере образования должны обсуждаться на новом совете. Вице-премьер отметил также необходимость расширения дополнительного образования для школьников.

Напомним, большинство школьников в Казахстане начнут новый учебный год в режиме онлайн. Вместе с тем в школах будут работать дежурные классы.