Нур-Султан, 21 августа 2020, 15:12 — REGNUM Заместитель председателя правительства Казахстана Ералы Тугжанов поручил создать республиканский педагогический совет. Об этом вице-премьер заявил 21 августа на совещании педагогов и работников сферы образования и науки.
По его словам, новый совет должен стать голосом педагогический общественности. «Одна из ключевых проблем в сфере образования — это нехватка обратной связи», — считает Тугжанов.
Он добавил, что все решения в сфере образования должны обсуждаться на новом совете. Вице-премьер отметил также необходимость расширения дополнительного образования для школьников.
Напомним, большинство школьников в Казахстане начнут новый учебный год в режиме онлайн. Вместе с тем в школах будут работать дежурные классы.