Стокгольм, , 15:07 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на пять человек. Такие данные 21 августа обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 810 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 86 068 человек. За последние 24 часа их число увеличилось на 288 человек.

По состоянию на 21 августа, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 26 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 556 человек.