Орел, , 15:01 — REGNUM Власти Орловской области связали попадание региона в «красную зону» по коронавирусу со вспышкой инфекции в Богдановском доме-интернате для престарелых. Об этом заявила в комментарии заместитель председателя правительства Орловской области Валентина Нордстрем, её комментарий распространил региональный оперштаб 21 августа.

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«Исходя из периода исследования, можно сделать вывод, что Орловская область попала в число «проблемных» из-за вспышки COVID-19 в Богдановском доме-интернате, которая была зарегистрирована 9 августа», — отметила Валентина Нордстрем.

Зампредседателя правительства также подчеркнула, что на данный момент показатели по числу носителей коронавируса стабильно снижаются, показатель индекса R (индекс заболеваемости) держится на уровне от 0,5 до 0,8.

«И мы с уверенностью можем говорить, что ситуация с коронавирусом в области на сегодня стабильная», — заявила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, Орловская область единственная из регионов ЦФО была включена экспертами в число 12 субъектов РФ, находящихся в «красной зоне» по коронавирусу.