Астрахань, , 15:00 — REGNUM В Астрахани общежитие музыкального колледжа на улице Маркина закрыли на карантин. Как сообщает ИА REGNUM, об этом на своей странице в Facebook написал депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

К депутату за помощью обратился студент музколледжа. Он рассказал, что общежитие закрыли на карантин 11 августа «из-за возникновения очага инфекции COVID-19». Там находятся 26 человек, включая детей, но никто не организовал им помощь в доставке продуктов и предметов первой необходимости. Депутат помог решить проблему обитателей общежития. Предположительно, карантин продлится до 25 августа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 августа, в регионе зарегистрировано 5369 положительных тестов на коронавирус, в том числе 38 — за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области скончалась ещё одна пациентка с COVID-19

Читайте развитие сюжета: Запретить нельзя провести: в Астрахани обсуждают школьные линейки