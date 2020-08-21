Нур-Султан, , 14:59 — REGNUM МВД Казахстана рассматривает вопрос о продлении сроков регистрации транспортных средств, привезенных из Армении. Об этом 21 августа заявил заместитель председателя комитета административной полиции МВД Серик Тусупов на брифинге.

По его словам, в комитет поступают обращения граждан о продлении сроков. Кроме того, комитет техрегулирования и метрологии создают условия для регистрации переоборудованных автомашин. Эти факторы могут повлиять на продление сроков.

Напомним, в соответствии с постановлением правительства Казахстана, транспортные средства из Армении необходимо зарегистрировать до 1 сентября 2020 года.