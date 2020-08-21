Найроби, , 15:06 — REGNUM Текущий показатель инфицированности коронавирусом в Кении составляет 7,9%, что может означать, что реальное число случаев заражения коронавирусом в стране может достигать трех миллионов. Об этом передает кенийский телеканал Citizen TV со ссылкой на заявление административного секретаря министерства здравоохранения Кении Мерси Мванганги.

По словам доктора Мванганги, эти данные основаны на соотношении 31 000 выявленных случаев заражения коронавирусом в стране и числе проведенных за последние 34 недели тестирований на наличие вируса.

«Этот показатель неуклонно растет с первоначальных 2%, о которых сообщалось в начале пандемии, и это указывает на ускорение темпов передачи вируса», — заявила Мванганги.

«Если бы мы экстраполировали этот показатель числа заражений в 7,9%, принимая во внимание, что население составляет около 47 миллионов человек, это означало бы, что прямо сейчас в стране у нас около 3 миллионов случаев заражения [коронавирусом]», — объяснила она.

Мвангагнги подчеркнула, что изменение показателя инфицированности коронавирусом с момента начала пандемии до настоящего времени указывает на то, что кривая не сглаживается.

По ее словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в качестве ориентира, указывающего на завершение пандемии, рекомендует учитывать уровень инфицированности 5% или ниже в течение по крайней мере 14 дней.

За минувшие сутки в Кении выявили еще 426 случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев заражения сейчас составляет 31 441. За сутки в стране было проведено 5158 тестов.