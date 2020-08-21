Челябинск, , 14:56 — REGNUM В Челябинской области в очередной раз продлён режим повышенной готовности, действующий с марта. Такое распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

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Нынешние меры теперь действуют до 6 сентября. В первую очередь это касается рекомендации для граждан 65 лет и старше не покидать свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, основная часть ограничений, введённых в связи с коронавирусной пандемией, уже снята. Даже снова разрешены массовые мероприятия, правда, при обязательном соблюдении санитарных норм.