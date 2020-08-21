Москва, , 14:54 — REGNUM Клинические исследования вакцины против CОVID-19, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в Роспотребнадзоре.

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"Клинические исследования планируется завершить в сентябре 2020 года», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что первую прививку уже получили 57 добровольцев и 43 получили плацебо — никаких побочных реакций у добровольцев отмечено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Препарат показал высокую эффективность и безопасность.

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