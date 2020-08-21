Москва, , 14:55 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций получает множество вопросов о вакцине, в том числе, о платформе, на которой была осуществлена ее разработка. Аденовирусные вакцины имеют ряд важных преимуществ, заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает ИА REGNUM.

«В частности, среди преимущества вакцин на основе векторов аденовируса человека: вакцины содержат не живые аденовирусы человека, а аденовирусные векторы человека, то есть, вирусы человека, не способные размножаться в организме и полностью безопасные для здоровья.

При вакцинировании в два этапа с применением двух аденовирусов человека 5 (Ad5) и 26 (Ad26) серотипа подход Центра им. Н.Ф.Гамалеи имеет явное преимущество перед одновекторным подходом, используемым другими разработчиками.

РФПИ и Институт им. Н.Ф. Гамалеи стремятся к максимальной прозрачности относительно деталей разработки вакцины, в связи с чем мы размещаем всю информацию об аденовирусных вакцинах на сайте « Спутник V ».

Благодарим всех за проявленный интерес к «Спутник V» как в России, так и за рубежом — сайт о вакцине уже посетили представители более чем 200 стран.

В будущем планируетсям расширять информационное наполнение сайта новыми подробностями о вакцине в дальнейшем», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, РФПИ и НИИ им. Гамалеи запустили на сайте первой зарегистрированной вакцины против коронавируса в мире «Спутник V» раздел о платформе аденовирусных вакцинах человека.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

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