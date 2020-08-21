Минск, , 14:49 — REGNUM Члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Максим Знак почти два часа отвечал на вопросы следователей. Пока он проходит по уголовному делу о призывах к захвату власти в республики как свидетель.

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После допроса Знак не дал журналистам, собравшимся у здания Центрального аппарата Следственного комитета Белоруссии, никаких комментариев. Он сообщил, что дал подписку о неразглашении.

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Известно, что член координационного совета Сергей Дылевский, который также был вызван сегодня для дачи показаний в СК, до сих пор находится на допросе.

Как сообщало ИА REGNUM, созданный в Белоруссии координационный совет по трансферу власти был инициирован экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. 19 августа Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в отношении представителей оппозиции. В надзорном ведомстве считают, что создание и деятельность координационного совета направлены «на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Дело возбуждено по статье 361 УК республики.

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