Тверь, , 14:48 — REGNUM Церемония вручения государственных и региональных наград жителям Тверской области, которые внесли значительный вклад в развитие страны и края, состоялась 21 августа, награды вручил губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Также сегодня глава региона вручил первые паспорта восьми юным гражданам Российской Федерации. Церемонию приурочили ко Дню Государственного флага Российской Федерации, который будет отмечаться 22 августа.

Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды Пресс-служба правительства Тверской области

«Этот праздник объединяет нас искренним чувством любви к Родине, гордости за нашу Отчизну. Где бы и когда не поднимался российский флаг, для всего мира он является символом великой страны, олицетворяет победы и достижения нашего народа, нашей Родины с выдающейся историей, культурой и наукой, талантливыми людьми. Преемственность традиций поколения победителей, истинное служение своему краю отличают всех, кому сегодня будут вручены высокие государственные награды», — отметил Игорь Руденя.

Ордена Дружбы удостоена генеральный директор предприятия с большой трудовой историей — «Волжский пекарь» Лилия Корниенко. Предприятие в этом году отметит 80-летие. Игорь Руденя отметил, что всю войну тверские хлебопёки несли трудовую вахту, сегодня одним из приоритетов для предприятия является забота о ветеранах, сохранение созданных ими трудовых традиций.

«В год Великой Победы, юбилея предприятия получить такую награду великая честь и ответственность за всё то, что делается на нашей земле», — сказала Лилия Корниенко.

Почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено художественному руководителю Дома поэзии Андрея Дементьева Анне Пугач.

Государственные почётные отраслевые звания присвоены архитектору из Твери Александру Черкасову, медсестре Конаковской ЦРБ Галине Бурзиной, сварщику комбината строительных конструкций «Ржевский» Андрею Салтыкову. Звания «Почётный гражданин Тверской области» удостоен митрополит Виктор. Игорь Руденя поблагодарил Владыку за высокую миссию служения во благо Отечества, сохранение исконных ценностей российского народа.

Медалью ордена «Родительская слава» награждены многодетные родители Алексей и Эвелина Новиковы из Твери, которые воспитывают пять детей. Почётный знак Тверской области «Слава Матери» вручён Елене Курочкиной из Кашинского городского округа и Марине Петровой из Селижаровского муниципального округа. Впервые в регионе была вручена новая региональная награда — почётный знак «Слава Отца», она была введена в 2020 году по инициативе главы региона в рамках реализации демографической политики. Первыми награждёнными стали Александр Бодров из Твери и Юрий Васильев из Бологовского района. В семье каждого воспитывается по пять детей.

Также Знаком губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» награждены председатель совета ветеранов города Кимры Сергей Новосёлов и профессор Российского госуниверситета им. А.Н. Косыгина Вячеслав Воробьёв, который разработал учебник для 6−7 классов «История тверского края». Издание было создано по инициативе губернатора Игоря Рудени и выпущено тиражом 28 тыс. экземпляров. Вячеслав Воробьёв отметил, что сейчас продолжает работу над учебниками для 8−9 классов. Региональных почётных отраслевых званий удостоены представители сфер культуры, связи, муниципальные служащие. Благодарностями и почётными грамотами отмечен труд медиков, сотрудников МЧС, членов территориальных избирательных комиссий, волонтеров движения «Мы вместе».

«Мы сегодня убедились, что мы все одна большая семья. Здесь присутствуют люди разных профессий, национальных конфессий, возрастов. Но мы все — граждане России. Флаг — это символ нашей страны, нашей общности, нашей великой истории», — подчеркнула глава региона.

Восьми тверским школьникам Игорь Руденя вручил паспорта гражданина Российской Федерации.