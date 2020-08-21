Ростов-на-Дону, , 14:52 — REGNUM Ростовская гимназия № 95 будет работать с соблюдением всех санитарных норм. О готовности к учебному процессу в условиях пандемии корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор общеобразовательного учреждения Денис Ващинников.

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«Мы готовы обеспечить безопасность наших учеников и педагогов», — отметил собеседник ИА REGNUM.

По словам руководителя гимназии, учреждение оснащено передвижными рециркуляторами (31 единица есть в наличии, в ближайшее время будет приобретено ещё столько же единиц) и двухмесячным запасом средств индивидуальной защиты.

«Все кабинет рециркуляторами оснащены, общая территория будет обеспечена оборудованием к 1 сентября. За каждым классом будет закреплён свой кабинет. Пока мы жертвуем предметными классами, однако работа над расписанием в настоящее время ещё ведётся, и этот вопрос будет снят. Также мы введём плавающие перемены. Кроме того, в гимназии будут открыты три входа: один — для учеников младших классов, два — для учеников 5−11 классов», — сообщил Ващинников.

Напомним, что ранее директор ростовской школы № 5 сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM о готовности образовательной организации к работе в особых условиях на 90%.

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