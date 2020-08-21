Липецк, , 14:42 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов 20 августа принял участие в открытии спортивно-адаптивной школы на улице Невского в Липецке. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, это комплекс для людей с ограниченными возможностями здоровья, где они могут тренироваться и проводить различные соревнования.

«Замечательно, когда у людей появляются новые возможности, чтобы развиваться, чувствовать себя равными, улучшать свои результаты и жить полноценной жизнью. Мы гордимся нашими чемпионами в адаптивном спорте. Теперь у них есть своя база, оборудованная современным инвентарем и средствами восстановления. Будем и дальше развивать спортивную инфраструктуру в области», — отметил Игорь Артамонов.

На территории вокруг спорткомплекса расположены площадка с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, тренажеры. В самом здании площадью 700 квадратных метров есть раздевалки, оборудованные специальными приспособлениями для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, восстановительный центр с сауной, кабинетом врача и массажным столом. В большом спортивном зале установлены трибуны, которые в сложенном состоянии служат шведской стенкой. На все это из областного бюджета было выделено 53,9 млн рублей.

В областной спортивно-адаптивной школе занимается 331 человек с ограниченными возможностями здоровья. С сентября начнут действовать секции по четырем видам спорта и 16 дисциплинам, среди которых — голбол, легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пауэрлифтинг, гребля. В 2021 году школа откроет еще несколько спортивных групп, в их числе танцы на инвалидных колясках и футбол.