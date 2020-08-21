Киев, , 14:39 — REGNUM 50,6% жителей Украины согласны на переговоры Киева с властями ДНР и ЛНР ради достижения мира в Донбассе. Об этом говорится в отчёте Центра «Социальный мониторинг», который обнародован 21 августа на официальном сайте организации.

Согласно данным опроса, против таких переговоров выступили 39,4% опрошенных. Кроме того, 46,3% респондентов считают, что Украина должна выполнять Минские соглашения. 24,7% считают, что соглашения следует отменить.

Предоставление Донбассу статуса автономии в составе Украины поддерживает 47,3% опрошенных, против выступает 37,8% жителей Украины.

Опрос проводился с 8 по 15 августа. Всего были опрошены 3012 совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что решение о предоставлении автономии Донбассу требует внесения изменений в конституцию Украины, за которые не проголосует Верховная рада.

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