Санкт-Петербург, , 14:32 — REGNUM Один из двоих жителей Дагестана, подозреваемых в нападении с ножом на молодого петербуржца на Дворцовой набережной, отправлен под домашний арест решением суда, хотя следствие настаивало на помещении фигуранта в СИЗО.

Как сообщила 21 августа Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Дзержинский районный суд рассмотрел ходатайство о заключении под стражу Ислама Мусаева, подозреваемого в хулиганстве с применением оружия.

Подозреваемый не признал свою вину и заявил, что удары потерпевшему он не наносил. «Не успел убежать, вот меня и схватили», — утверждает Мусаев.

Суд избрал для него домашний арест на срок по 15 сентября 2020 года.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 17 августа у дома 38 на Дворцовой набережной Петербурга. Как сообщала полиция, пьяные 20-летний Ислам и 21-летний Арсен грубо приставали к гуляющим по ночному городу людям. Им сделал замечание 18-летний петербуржец, за что хулиганы избили его и ударили ножом. Приезжих задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по сообщению граждан и передали полиции. У одного из них был изъят нож.

По данным следствия, именно Мусаев причинил пострадавшему неустановленным предметом колото-резаную рану ягодичной области правого бедра.

Об избрании меры пресечения второму задержанному пока не сообщается.

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