Анкара, , 14:28 — REGNUM В Турции монастырь Хора, где находится византийская церковь Христа Спасителя в Полях, станет мечетью. Такой статус ещё одному памятнику всемирного наследия ЮНЕСКО будет присвоен по распоряжению президента Турции Реджепа Тайиапа Эрдогана.

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Соответствующий правительственный указ был опубликован сегодня, 21 августа, в официальном вестнике Турции, сообщает телекомпания Al Jazeera. Отмечается, что решение о преобразовании музея Карие в мечеть было принято всего через месяц после аналогичного преобразования в место для мусульманских молитв Собора Святой Софии, признанного всемирным наследием ЮНЕСКО.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Турции аннулировали решение 1934 года о наделении Святой Софии статусом музея. В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о передаче храма-музея Святой Софии управлению по делам религии и открытии там исламских богослужений. 24 июля турецкий лидер принял участие в первом намазе, который прошёл в соборе Святой Софии.

Добавим, что представитель президента Турции Ибрагим Калын отмечал, что изменение статуса собора Святой Софии не отразится на его принадлежности всемирному историческому наследию. Он подчеркнул, что все главные мечети, такие как Голубая мечеть, мечети Фатих и Сулеймание, «открыты как для посетителей, так и для верующих».

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