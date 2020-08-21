Рязань, 21 августа 2020, 14:27 — REGNUM Операции по трансплантации органов снова начали проводить в областной клинической больнице Рязани, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. 46-летней пациентке пересадили почку.
По словам главного врача ОКБ Дмитрия Хубезова, сейчас в листе ожидания по трансплантации почки в Рязанской области состоит 54 человека, 21 пациент ожидает новую печень, ещё троим нужна пересадка почки и поджелудочной железы. Как только позволила эпидемиологическая ситуация, специалисты возобновили операции. Первой пациенткой стала 46-летняя женщина.
Хирургические вмешательства были приостановлены из-за ситуации с распространением коронавируса. Предыдущая операция по пересадке почки состоялась 24 марта.