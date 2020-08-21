Рязань, , 14:27 — REGNUM Операции по трансплантации органов снова начали проводить в областной клинической больнице Рязани, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. 46-летней пациентке пересадили почку.

По словам главного врача ОКБ Дмитрия Хубезова, сейчас в листе ожидания по трансплантации почки в Рязанской области состоит 54 человека, 21 пациент ожидает новую печень, ещё троим нужна пересадка почки и поджелудочной железы. Как только позволила эпидемиологическая ситуация, специалисты возобновили операции. Первой пациенткой стала 46-летняя женщина.

«Первая операция по пересадке после карантина и 16 по счёту прошла в штатном режиме. Вмешательство, которое провели два врача-уролога и врач сосудистый хирург, длилось три часа. На данный момент послеоперационный режим протекает под контролем специалистов, идет работа по подбору дозировки иммуносупрессивных препаратов», — рассказал заведующий отделением урологии и трансплантации органов ОКБ Дмитрий Карпов.

Хирургические вмешательства были приостановлены из-за ситуации с распространением коронавируса. Предыдущая операция по пересадке почки состоялась 24 марта.