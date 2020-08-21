Омск, , 14:23 — REGNUM Все школы Омска начнут образовательный процесс в очном режиме, сообщили ИА REGNUM 21 августа в мэрии города.

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При этом обучение будет организовано с учетом рекомендаций СанПиН и главного санитарного врача РФ.

В 24 школах Омска дети будут учиться в одну смену, в ста школах — в две смены, в 27 школах — в три. Планируется разделение потоков учащихся. За каждым классом закрепляется отдельный учебный кабинет. Исключение — занятия по технологии, физике, химии. Физкультуру рекомендовано проводить на свежем воздухе.

Помещения школ будут регулярно проветриваться. Образовательные учреждения обеспечат передвижными рециркуляторами воздуха, дезсредствами, бесконтактными термометрами.

По словам директора городского департамента образования Ларисы Ефимовой, использование масок и перчаток — выбор педагога и обучающегося. Технический персонал будет использовать средства индивидуальной защиты.

«Задача образовательной организации — продумать утилизацию средств индивидуальной защиты», — подчеркнула Ефимова.

Массовые мероприятия в школах будут запрещены. Торжественные линейки рекомендовано провести только для первых, девятых и одиннадцатых классов при соблюдении условий безопасности.

Напомним, в Омске с 1 сентября за парты сядут более 126 тысяч школьников. Коррективы в образовательный процесс пришлось внести в связи с угрозой распространения коронавируса.

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